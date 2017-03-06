樂活公園櫻花河 浪漫美景內湖尋
內溝溪流經北市內湖區數里，流域沿線由內溝溪綠美化協會遍植兩千多株櫻花，目前以樂活公園周邊的八重櫻即將盛開怒放，花況最令人期待。該會會長林清池說，本周內至少五成的八重櫻將會讓遊客驚艷，目前大約開三成。這批櫻花全都是由志工義務由育苗、植栽一株株照顧，大約10年來持續不斷地培育，但近年來才逐漸被市民熟悉。
內溝溪綠美化協會的成員大約30人都是東湖各里的居民，由於該溪流經數里，10年來該會在流域堤防沿岸遍植不同品種櫻花，此前寒櫻已經怒放盛開，會長林清池說，在寒櫻開放之後40天，第二波的八重櫻會接力開放，本周直到周末前估計八重櫻花況最佳，至少五成以上都會開花；之後再過20天左右，可以看到昭和櫻也會次第盛放。
林清池表示，台灣的櫻花多自1月下旬陸續綻放，因此賞櫻也成為春季旅遊的絕佳選擇。除了陽明公園、平菁街42巷等陽明山的知名賞櫻場所外，位於東湖內溝溪畔的樂活公園也是台北市近年的熱門賞櫻景點。從康樂街開始，沿著溪邊步道種植了3公里的櫻花，讓內溝溪堪稱台北市最美麗的櫻花河。
八重櫻、霧社櫻、天成吉野櫻等櫻種在樂活公園都可欣賞得到，為東湖櫻花林增添無數浪漫。遊客還可沿著石磚步道沿溪欣賞昭和櫻、吉野櫻、福爾摩沙櫻、河津櫻等各種櫻花，但有些尚未茁壯，日後尚有可期。
(中時)
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