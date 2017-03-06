正妹主廚隱身高檔名宿中 貌似韓團Minzy

正妹主廚陳冠妏著廚師服與自己親手烹飪的料理。(余信賢攝）

正妹主廚陳冠妏著廚師服與自己親手烹飪的料理。(余信賢攝）

正妹主廚陳冠妏休閒照。(陳冠妏提供）

韓國女團2NE1中的 Minzy。（余信賢翻攝）

25歲的年輕女孩，大部分剛從大學畢業或繼續升學，大部分都是打扮得時髦樣，不願去油膩膩的廚房工作。而這位嘉義女孩卻對餐飲有著極大的興趣，而她在高三時也創下學校的紀錄。大學畢業後進入高級連鎖餐廳廚房工作，目前回到家鄉在番路鄉新開幕的高檔民宿內擔任主廚。而陳冠妏長相清秀貌似韓國女團2NE1中的Minzy。

一位來自嘉義市對餐飲有興趣的小女孩陳冠妏，高中就讀興華中學餐飲科，弘光科技學院餐飲科。原本在高中餐飲科是學習中餐，在校時擔任陳儀玲老師的小老師，在當小老師期間深受陳老師的影響啟發，每次見老師在做菜時深深認為老師的功力強大，希望自己也能在廚藝上跟老師一樣厲害。

陳冠妏在就讀興華中學時，就考上了乙級廚師證照，創了興華中學創校以來，在高三時就拿到以及廚師證照的高中生也是興華第一位拿到乙級廚師證照的學生。高中畢業後，遂至台中弘光科技大學餐飲科繼續就讀。大學畢業後，被進入了全省高級連鎖知名餐廳擔任主廚。

在高檔餐廳當任了幾年的主廚後，在今年決定回到家鄉就業，從大城市回到鄉村城市是否有種陌生不熟悉感？陳冠妏表示，畢竟嘉義市自己長大的地方，回嘉後可以跟父母同住，可以享受與父母同住的歡樂。自己2/3的時間都被工作所佔滿，下班到家的時間都已經是晚上十點後，休假時也幾乎足不出戶在家當宅女。

到這家番路鄉高檔民宿擔任主廚已有一個月，老闆陳敬元表示，目前廚房所有的工作都是由陳主廚一個人包辦，從食材備料，烹煮到擺盤都是一個人完成的，目前餐廳所推出的中西式料理也都是由陳主廚與他共同討論研究出的菜色。之後會再將菜色稍做修改。陳冠妏也希望在工作幾年後存到一筆錢，可以開自己心目中的餐廳。在感情上，仍是單身，希望男朋友是一個會做菜給自己享用的人，因為自己的工作都在廚房，下班後就想遠離廚房。

(中時)