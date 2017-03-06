經典賽大魯閣直播派對 台中＆高雄開趴
WBC世界棒球經典賽A組預賽今天起在韓國首爾的高尺巨蛋球場開打，中華隊預定在7日至9日連續出賽3場，對抗被視為神秘黑馬的以色列，以及勁敵荷蘭與地主韓國隊，全力爭取晉級8強的機會。
為了迎接這場全球等級最高的棒球盛事，大魯閣新時代購物中心與草衙道購物中心此次便和ELEVEN SPORTS攜手合作，號召台中、高雄2地的熱血球迷舉辦直播派對。7日至9日連續3天，只要是中華隊出賽的場次，球迷都可到來到台中新時代與高雄草衙道，透過大螢幕直擊，一起為中華隊加油！
這次中華隊分在死亡之組，場場都是硬仗，3/7(二)10:45中華VS以色列，3/8(三)17:15 中華VS荷蘭，新時代與草衙道都有設置現場live直播。而3/9(四)17:15中華VS南韓一役，更有大陣仗的應援團、啦啦隊，現場更有加碼嗨翻天的直播派對，一同為中華隊集氣來「抵抗韓流」。
大魯閣新時代與草衙道購物中心，不僅有大螢幕live直播讓球迷猶如身歷其境，現場也有即時互動遊戲與球迷共同狂歡，且參加活動的球迷將有機會獲得經典賽限量的紀念筆記本與資料夾。
值得一提的是，在預賽最終戰中華隊遭遇的對手正是地主南韓隊，大魯閣特別「撂人」，請來身材火辣的啦啦隊及「普羅級」的主持應援團，希望藉此能幫中華隊集氣，力擒宿敵「高麗軍」，一路順利晉級。
※此次經典賽台灣區轉播權由Eleven Sports取得，將全程轉播39場賽事。
(中時電子報)
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