新北市下架481顆冠脂妥
降血脂用藥「冠脂妥」爆出偽藥流竄市面，新北市衛生局持續針對新北醫療院所、藥局及衛生所查核使用情況，截至6日中午已下架481顆問題批號MV503的藥品。另，衛生局也表示，亞東紀念醫院及淡水馬偕醫院皆有設置冠脂妥藥品諮詢及換貨窗口服務民眾。
衛生局統計，截至6日中午已查核53家醫院、84家藥局及11家衛生所，其中10家藥局有批號MV503的冠脂妥共481顆，業者均已下架並退回上游廠商。
衛生局也表示，民眾若持有批號MV503冠脂妥，請停止使用，並持原藥袋及健保卡儘速回原取得藥品的醫療單位或藥局諮詢並換貨。如無法至原取得藥品處所，可洽詢台灣阿斯特捷利康免付費服務專線0800-888-633，該公司將協助提供民眾就近可取得藥品場所。
(中時)
關鍵字：冠脂妥
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