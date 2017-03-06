WBC》經典賽今晚開戰 韓國、以色列打頭陣

經典賽首輪A組賽程

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第4屆世界棒球經典賽(WBC)將在今天(6日)點燃戰火，台灣時間晚間5點30分，由首輪A組地主隊韓國交手以色列，在首爾高尺巨蛋展開全球開幕戰，中華隊則將在明天上午11點首戰以色列。

今年經典賽首輪A組被外界視為「死亡之組」，由韓國、中華隊、以色列、荷蘭爭搶2張晉級8強的門票，韓國與以色列今晚打頭陣，由張元準對戰大聯盟百勝投手馬奎斯，中華隊則將在明天起展開3連戰，先後交手以色列、荷蘭、韓國。

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首輪B組隊伍則包括日本、古巴、中國、澳洲，首戰將在台灣時間7日晚間在日本東京巨蛋登場，由地主日本出戰古巴隊。

這次經典賽台灣區轉播由ELEVEN SPORTS取得，已陸續在有線頻道上架，同時可透過網路平台收視(付費)，公視也取得這次經典賽有線和無線台的轉播授權，但不包括MOD頻道。

(中時電子報)