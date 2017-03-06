基隆》幼兒園補助申請 4月中截止

基隆 ▲基隆市教育處接受辦理幼兒園學費補助，只要年滿5歲幼兒就讀合法立案的公私立幼兒園，皆能獲得補助，而家庭弱勢者憑證明文件則可獲得加碼補助金。（曾百村翻攝）

家有幼兒的家長請注意！基隆市106年度上半年5歲幼兒免學費已經開始申請，即日起至4月15日止，只要是2010年9月2日至2011年9月1日間出生的幼兒，就讀合法立案的幼兒園，無論公私立都能向市府申請補助，另外經濟弱勢的家庭，還可再申請加額補助。

市府教育處表示，去年基隆市府共撥付補助經費達7384萬，使得2414名幼生受惠，由於該補助計畫頗受好評，市府今年繼續加強宣導。而幼童就讀公立幼兒園，入學時可減免「學費」一項的費用，每名幼兒每學期可補助5000元，若是就讀私立幼兒園，市府則補助每名幼兒每學期1萬5000元學費。

另外，市府對弱勢幼兒另有加額補助，低收入戶、中低收入戶或104年度家戶年所得總額70萬元以下的家庭子女，可以再申請加額補助，並依據家戶年所得提供不同級距的補助額度，最多可再多領1萬5000元。

市府表示，有了補助措施後，不僅有效補助一般民眾，也可以讓經濟最弱勢的家庭幼兒免費就讀公立幼兒園，相關申辦訊息可向所就讀的幼兒園索取，或到電洽基隆市政府教育處學前暨選聘科詢問，洽詢電話：（02）24301505轉607。

(中時)