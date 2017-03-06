基隆》鼓勵民眾節電　省電王獎10萬

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基隆 ▲基隆市政府配合經濟部舉辦節能競賽活動，並祭出家庭用戶最高10萬元獎金，藉此鼓勵民眾爭取「省電王」，達到節能減碳的功效。（曾百村攝）

基隆市政府配合經濟部舉辦「智慧節電計畫」即日受理報名，市府昨天舉辦記者會，宣導「節電小動作、基隆新生活」、盼民眾一同響應智慧節電外，同時也拋出參賽利多，包括家庭用戶、服務業及國中小校園都能參加比賽，頭獎最高可獲得10萬元獎金。

基隆市府表示，基隆市去年在經濟部所舉辦的智慧節電競爭中，節電率達到1.92%，總節電度數達2200萬度，市府為了讓更多民眾可以投入競賽，今年更準備1000組LED節能燈泡，贈送給前1000組報名參加家庭節電競賽的用戶，希望透過競賽，提醒民眾節電就從小地方開始做起。

工務處表示，這次「校園競賽」獎金非常豐富，除了超過200萬元以上的獎勵品外，國中、小參賽組冠、亞、季軍可分別獲得30、20、15萬元的獎勵品。

至於「家庭節電競賽」部分，工務處指出，只要憑去年11月至今年4月其中1期電費繳費單，只要用電度數少於同期，且用電量高於41度，就有機會贏得頭獎10萬元，另外還有冰箱、冷氣、洗衣機等節能家電也將送給節電成績優異的參賽者。

此外市府也加碼，在基隆市7個行政區中，還會在每區挑選出前3名家庭節電王，第1名獎金1萬元、第2名獎金8000元及第3名獎金5000元，呼籲民眾「省電就是利多」，歡迎市民踴躍參加節電競賽。

(中時)