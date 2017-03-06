鍾萬學拼戰阿尼斯 誰掌雅加達5月揭曉

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雅加達省選舉委員會近日公布鍾萬學和副省長查羅特、阿尼斯和桑迪阿加，將參加4月19日第二輪雅加達正副省長選舉投票。官方預計將於5月5日至6日公布選舉結果。

雅加達於2月15日舉行正副省長選舉投票，3組候選人分別是執政黨民主奮鬥黨推出的現任省長鍾萬學和副省長查羅特（Djarot Saiful Hidayat）；前總統尤多約諾的長子阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）和雅加達官員希爾菲娜（Sylviana Murni）；大印尼運動黨主席普拉伯沃推派前教育文化部長阿尼斯（Anies Baswedan）和企業家桑迪阿加（Sandiaga Uno）。

雅加達省選舉委員會計票結果顯示，1號候選人阿古斯和希爾菲娜得票率為17.05%。2號候選人鍾萬學和查羅特得票率為42.99%。3號候選人阿尼斯和桑迪阿加得票率為39.95%。

依據印尼選舉法令規定，雅加達正副省長選舉中若有任一組候選人得票過半，即當選雅加達省長、副省長；若3組候選人中沒有任一組得票過半，將舉行第2輪投票，由第1輪投票中得票最高的兩組候選人進行對決。

選委會指出，2號候選人鍾萬學和查羅特，以及3號候選人阿尼斯和桑迪阿加，將從3月7日至4月15日展開競選活動。雅加達省選舉委員會將舉辦公開辯論會。

此外，4月16日至18日進入選舉冷靜期，禁止任何候選人從事競選造勢活動。4月19日舉行第二輪投票。

若開票過程中沒有出現異議，雅加達選舉委員會預計將於5月5日至6日將公布選舉結果。1060306

(中央社)