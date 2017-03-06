失智失能老人日間照護 減子女壓力
為減輕子女負擔，南投縣提供失能、失智老人日間照顧服務，長輩白天在日照中心活動，傍晚接回家，需要民眾可洽詢衛生局。
台灣進入老年社會，失能、失智長輩人口數上升，是許多子女要面對的問題，但少子化、小家庭化、雙薪家庭盛行，子女或可照顧者白天多須工作，長輩獨自在家難自理生活，白天如何安置長輩成為子女難題。
為此，南投縣政府衛生局今天表示，縣內有失能型、失智型日間照顧中心，若家中有失能或失智老人，可將長輩白天交機構照護服務，如餐食、休閒娛樂、生活技能訓練、感官刺激、認知訓練、社交活動，傍晚再接回家，仍可維繫家庭感情。
縣府衛生局表示，長輩白天託付日照中心照顧，傍晚再接回家，長輩比較不會有「被遺棄」的感覺，反而像是白天去上課或參加活動；透過持續與外界接觸的社交活動，失能或失智長輩可維持較佳生活功能，讓長輩重拾自信、舒緩退化，並增進長輩及家屬生活品質。
縣府衛生局表示，除日間照顧中心，還有混合型日照可提供夜宿服務，若民眾有需求，可親洽南投縣長期照顧管理中心、鄉鎮市衛生所或公所，或到衛生局網站線上申請，接獲案件將儘速協助。1060306
(中央社)
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