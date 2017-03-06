港股小紅作收 市場信心仍脆弱

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香港股市今天在投資人追隨紐約股市的漲勢下，擺脫上週頹勢，終場以小紅作收。

港股恆生指數收盤上漲43.56點，或0.18%，來到23596.28點。

中國大陸國務院總理李克強在昨天揭幕的全國人民代表大會上指出，創新是經濟升級的關鍵，推升科技股，提振市場投資人心理。權重股騰訊收漲1.1%。

不過，港股午盤在了結獲利賣壓拖累下，部分漲幅回吐，顯示市場信心仍脆弱。

上證綜合指數收盤上漲15.56點，或0.48%，來到3233.87點。深證綜合指數收盤上漲23.63點，或1.18%，來到2025.54點。1060306

(中央社)