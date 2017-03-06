北橫浪漫原生種霧社櫻 花絮似雪

今年因受天候影響，櫻花較晚報到，受到前一波寒流影響，北橫櫻花正陸續吐露芬芳，綻放繽紛花朵，其中有一種花色雪白，異於其他粉紅色色系花色的霧社山櫻花最為特殊。（桃園觀旅局提供）中央社記者卞金峰傳真 106年3月6日

今年因受天候影響，櫻花較晚報到，受到前一波低溫影響，北橫櫻花正陸續吐露芬芳，綻放繽紛花朵，其中有一種花色雪白，異於其他粉紅色系花色的霧社山櫻花最為特殊。

霧社山櫻花為台灣原生種，並由農委會列為易危物種，最早於南投縣霧社發現，故命名為「霧社山櫻花」，泰雅語為「Lapaw - plquy」，花期為2月至3月間。日治時期因大量引進緋寒櫻種植，大量砍伐的結果使得野生的霧社山櫻花族群稀少，更由於繁殖不易顯得格外珍貴。

霧社山櫻花樹型優美，雪白花絮隨風飄散猶如吹雪，因其雪白花色常被民眾誤認為是梅花或李花，可藉由觀察櫻花花瓣有尖狀缺口及樹幹有橫紋和皮孔兩大特徵來分辨，若有機會見到這山中嬌客，不妨停下腳步細心觀察這珍貴的台灣原生種櫻花。1060306

(中央社)