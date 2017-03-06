莎娃法網拿外卡？ 網壇名將瑞迪克這樣說
俄羅斯網球名將莎拉波娃15個月禁賽即將解禁，法網主席古迪西利(Giudicelli)對於是否要給她外卡持保留態度，網壇名將前美國退役球王瑞迪克(Andy Roddick)、澳洲「壞小子」基瑞歐斯(Nick Kyrgios)也表達看法。
前球后「莎娃」因使用米屈肼（meldonium）導致藥檢陽性反應，遭國際網總判15個月禁賽，如今復出在即，4月26日德國斯圖加特（Stuttgart）網賽獲頒外卡作為復出首戰，法網該不該給「莎娃」外卡，同意反對各有支持者。
前美國球王瑞迪克表示，「端看你用道德還是商業角度，如果是相對小型賽事，莎拉波娃參賽是必能有宣傳效果，我不反對他們給她外卡。但大滿貫賽非同小可，必須擁有更高標準，因為有更多投資參與其中。」
即便馬德里賽和羅馬賽願意頒給「莎娃」外卡，但積分仍不足以讓她取得法網參賽資格，對於這位兩度法網冠軍，外界法網主辦也陷入兩難，法網主席古迪西利就持保留態度，「這很複雜，正直是我們非常注重的一塊。」
反觀基瑞歐斯就表達強烈反禁藥看法，「我極度反對任何形式的禁藥，我不是要批評禁藥使用者該不該，但支持人們作弊完全沒有道理。」
(中時電子報)
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