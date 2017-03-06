吃C肝新藥1人致死？ 食藥署回：原因還要查

昂貴的C肝口服新藥於1月24日有條件給付，但申請人數不如預期，根據登錄平台資料顯示，第一期(1至2月)名額2400人，但實際用藥人數僅1302人，且有3人中斷用藥，其中1人疑似服用新藥引起嚴重肝毒性，最後往生。食藥署呼籲醫療人員及民眾，藥品確實有潛在肝傷害風險，用藥期間一旦有不良反應，應及早停藥。

食藥署藥品組簡任技正祁若鳳表示，據全國藥物不良反應通報資料，C肝新藥健保給付至今，接獲4件通報案例，其中一人死亡，其他3人副作用包括貧血、失眠、惡心及皮膚搔癢。

祁若鳳表示，該名死亡通報案例，有肝臟損傷等相關疾病，且合併使用其他可能導致肝損傷的藥品，因此無法認定死因與使用C肝新藥的關聯性，畢竟病人病況複雜，有治療效果的藥品，一定也會有副作用，是病人病程改變，還是藥品問題，仍待進一步了解。

食藥署表示，我國核准的C肝新藥之藥品許可證共7張、6種成分，分別為sofosbuvir、sofosbuvir/ledipasvir、asunaprevir、daclatasvir、dasabuvir、ombitasvir/paritaprevir/ritonavir，其中asunaprevir、dasabuvir及ombitasvir/paritaprevir/ritonavir等3種成分，具引起肝臟相關毒性風險。

而C肝口服新藥的中文仿單，即藥品說明也有指出禁止用於有中度、重度肝功能不全的病人；「警語與注意事項」則刊載「肝臟相關毒性（包含肝臟衰竭）」、「應於起始治療前、及展開治療後的前4周、以及臨床上有需要時監測肝臟相關生化檢驗數值，出現肝臟異常時應停用」相關警語。

食藥署也於今年1月發布藥品安全資訊風險溝通表，提醒民眾及醫療人員注意，上述3種成分藥品的潛在風險，針對肝功能不全病人，應更謹慎選擇用藥，另應定期回診做肝功能檢查。

祁若鳳呼籲，病人一旦出現藥物不良反應，應立即通報至全國藥物不良反應通報中心，通報專線為02-2396-0100 ，或可從網路通報。

(中時)