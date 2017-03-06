霧台大武為長者送餐 志工來回1小時山路
位於深山的屏東霧台鄉大武村，許多長者因長期只食用自己種植的作物，營養不均。屏東基督教醫院因此在大武成立部落廚房，推出送餐共食服務，志工為了幫長者備餐送餐，得來回走1個小時的山路，非常辛苦，不過能看到長者開心吃便當就很值得。
屏基在與7-ELEVEN合作「把愛找回來」公益募款，在霧台鄉霧台部落、三地門鄉達來達旺部落成立部落廚房後，6日在屏東最深山的大武部落廚房正式揭牌，每周一至周五，有2名志工為部落裡35名長輩及身心障礙者供應午餐。
部落廚房是由大武分校學生午餐廚房改建，因八八風災後大武對外聯絡道路僅剩一條，部落只有170人常居，多為老人及學齡前幼童，大武分校因此廢校；閒置7年的校園現終於有了新功能，讓部落族人非常開心。
因部落裡沒有菜市場及攤販，長輩們平常只吃自家種的地瓜、芋頭、野菜等，少有蛋白質，長期容易營養不均。屏基營養師團隊因此設計適合長者的養生菜單，除了有肉、蛋、豆腐等蛋白質，也挑選嫩葉或較軟的蔬菜，讓長者容易咀嚼。
2名志工一大早就要到霧台部落取食材，來回車程得花1個小時。9點開始備料洗菜，準備一分主菜兩分配菜的便當，要在11點半送完35分便當。志工歐惠珠還會沿路喊著「便當來了」，同時探視長者，掌握居家生活情況。
69歲的柯百代奶奶說，以前都吃麵包、饅頭、地瓜，現在每天都很期待便當。70歲的柯米告奶奶說，便當很好吃，志工很會煮，每天菜色都不一樣。
(中時)
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