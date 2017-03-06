李世光：今年供電足夠 不會缺電跳電
經濟部長李世光今天在立法院表示，以現在的計算今年供電足夠，不會缺電跳電；至於水情吃緊問題，以 5月底不進入第三階段限水為目標努力。
立法院今天召開經濟委員會，經濟部長李世光列席備詢。
根據台電官網資料指出，去年「供電警戒」橘燈天數80天，相較民國102年的1天，足足暴增79天之多，且今年迄今不到 2個月就有10天橘燈，顯見供電逐年吃緊狀況增溫。
國民黨籍立法委員張麗善表示，如果以此幅度計算，今年可能橘色警戒天數高達120天，全台可能深陷缺電危機之中。國民黨籍立法委員王惠美則詢問，核後端基金如果暴增，未來可能還是會轉嫁到全民電價上。
李世光回應，電價大部分的成本來自於國際燃料，為因應核電廠除役等相關費用，乾式變成濕式貯存場，如果加深環保要求，會產生額外成本，特定項目可能高達200多億元。
面對王惠美詢問，今年會不會缺電、跳電？李世光表示，「不會」，雖然面對今年供電的確是需要很努力，但分析電廠的架構，「以現在的計算是夠的」。
針對民進黨籍立法委員黃偉哲詢問，何時會進入第二階段限水？水利署長賴建信表示，目前針對未來水情已擬定 8種以上情境應對方案，一切總量管制都在控制中。
李世光也於業務報告時提出，將以 5月底前不實施第三階段限水為目標努力。
因應全台水情吃緊，水利署公布 1日起新北板新、林口、桃園、新竹地區進入第一階段限水措施，苗栗、台中、彰化北部、嘉義、台南及高雄地區為水情稍緊的綠燈；9日將拉高層級由經濟部主導召開水情會議，賴建信表示，目前立即進入二階限水的機率並不高。1060306
(中央社)
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