高鐵桃園轉乘機捷 鄭文燦：方便準點

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桃園市長鄭文燦今天視察高鐵桃園站轉乘機場捷運的動線，他表示，中南部出國旅客搭高鐵轉機捷到機場，十分方便又準點，歡迎多加利用。

鄭文燦今天下午前往機場捷運A18高鐵桃園站，視察高鐵桃園站轉乘機場捷運的動線，他表示，從高鐵桃園站轉乘機場捷運到桃園國際機場僅需16分鐘，高鐵站地面層、地下1層，都有連通道通往機場捷運A18站，對於中南部出國旅客來說，十分方便準點。

鄭文燦說，為服務搭乘上午航班的中南部出國旅客，桃園市府協調高鐵公司，預計4月28日起，將加開上午6時從左營發車的班次，中途停靠台南、嘉義、台中，便可抵達桃園站，旅客搭乘本班車轉乘機場捷運，能趕及上午9時左右的航班，非常方便，也能增加高鐵與機捷的運量。

鄭文燦並實地瞭解高鐵站地面層與地下1層的轉乘連通設計，看到目前高鐵站往機捷的標示為「往捷運」，鄭文燦也協請高鐵桃園站製作更為醒目的標示（例如：往機場捷運或往桃園機場），較清楚明瞭，也節省旅客尋找時間。1060306

(中央社)