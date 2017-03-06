稽查冠脂妥偽藥 嘉義下架600顆

我要評比

嘉義縣衛生局今天持續對降血脂藥「冠脂妥10mg」批號「MV503」偽藥稽查，清查醫院及藥局245家，下架MV503產品共600顆，目前已下架回收，衛生局會持續查核。

衛生局指出，降血脂藥「冠脂妥10mg」偽藥於市面上流通，目前批號「MV503」已責令全面停止供貨，衛生局啟動稽查，昨天清查嘉義4大醫院、基層醫療院所及藥局共58家，其中2家基層醫療院所有135顆，1家藥局有28顆「冠脂妥10mg」批號MV503膜衣錠。

衛生局表示，今天持續派人至嘉義縣醫療院所、藥局等場所進行地毯式稽查，截至目前已清查包括長庚、慈濟、部立朴醫及灣橋等醫院及藥局共245家，下架MV503產品共計600顆，已下架回收。

衛生局呼籲各醫療院所及社區藥局注意清查「冠脂妥（批號MV503）」藥品，停止供應予民眾，於今天下午1時以後，若於醫療院所、藥局查獲供應MV503藥品確定偽藥者，將依違反藥事法第80條、83條規定嚴處。1060306

(中央社)