南市持續稽查「冠脂妥」 查獲偽藥數增至3000餘顆
「冠脂妥」是新的降血脂藥，因為藥效佳，廣為醫界開方使用，台灣去年健保給付金額高達23億，近日傳出部分藥物內的成分與正品成分不同，形同偽藥，台南市衛生局繼5日稽查到224顆，6日持續稽查暴增為3867顆，其中在一間內科診所查獲1000餘顆。
近年新品降血脂藥物「冠脂妥」因在台灣受歡迎，開始遭人在成分中混入成效較差的藥物，以換取利潤，遭人舉發為偽藥。衛生局6日第二天稽查台南市各家醫院、診所與藥局，全市偽藥暴增3000餘顆，其中一家內科診所查獲1000多顆的偽藥，要求全數下架。
衛生局表示，這些進貨到偽藥的醫藥單位多數為不知情受害人，原藥廠臺灣阿斯特捷利康公司承諾全面汰換正品。呼籲醫藥界公會以及醫院、診所、藥局若發現批號「MV503」的藥品，可自行下架，事後向臺灣阿斯特捷利康公司申請退換貨。
台南市衛生局表示，「冠脂妥」偽藥與正品的成分差別在偽藥的藥效較差，但仍有降血脂效果，吃到偽藥的民眾可不必太在意，但為了維護民眾健康安全，衛生局強調仍會持續稽查全市所有醫藥單位。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。