南市持續稽查「冠脂妥」 查獲偽藥數增至3000餘顆

衛生局持續稽查偽藥「冠脂妥」，6日發現偽藥數暴增3000多顆。（衛生局提供）

「冠脂妥」是新的降血脂藥，因為藥效佳，廣為醫界開方使用，台灣去年健保給付金額高達23億，近日傳出部分藥物內的成分與正品成分不同，形同偽藥，台南市衛生局繼5日稽查到224顆，6日持續稽查暴增為3867顆，其中在一間內科診所查獲1000餘顆。

近年新品降血脂藥物「冠脂妥」因在台灣受歡迎，開始遭人在成分中混入成效較差的藥物，以換取利潤，遭人舉發為偽藥。衛生局6日第二天稽查台南市各家醫院、診所與藥局，全市偽藥暴增3000餘顆，其中一家內科診所查獲1000多顆的偽藥，要求全數下架。

衛生局表示，這些進貨到偽藥的醫藥單位多數為不知情受害人，原藥廠臺灣阿斯特捷利康公司承諾全面汰換正品。呼籲醫藥界公會以及醫院、診所、藥局若發現批號「MV503」的藥品，可自行下架，事後向臺灣阿斯特捷利康公司申請退換貨。

台南市衛生局表示，「冠脂妥」偽藥與正品的成分差別在偽藥的藥效較差，但仍有降血脂效果，吃到偽藥的民眾可不必太在意，但為了維護民眾健康安全，衛生局強調仍會持續稽查全市所有醫藥單位。

(中時)