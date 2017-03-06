彰化查封高山茶、電動機車拍賣 明午快來出價

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明天下午將登場的聯合拍賣會，彰化分署將優先拍賣查封之文創小物。（法務部政執署彰化分署提供）

明天下午將登場的聯合拍賣會，彰化分署將優先拍賣查封之文創小物。（法務部政執署彰化分署提供）

第二場登場的拍賣物品，有高檔的電動機車和大廠牌自行車，包含親子自行車和淑女車等。（法務部政執署彰化分署提供）

高山茶半斤裝只要500元就賣了。（法務部政執署彰化分署提供）

「123全國聯合拍賣會」又要登場了，這次行政執行署彰化分署查封的電動機車、高山茶，都將在明天下午2時30分開始進行拍賣，快來預約報名，現場出價就馬上打包帶回家。

係真的！電動機車只要出價就帶走！高山茶半斤500元！這次將拍賣的商品包含手工編織文青小物、高山茶、創意工坊手作包、棉質T-shirt、電動機車和品牌自行車，有興趣民眾可先致電登記後，再到現場搶拍。

彰化分署指出，本次聯合拍賣會先由變賣查封物開始暖身。杯墊、鑰匙圈、書籤、裝飾品及髮飾等數百件手工編織文青小物，每件一律以50元直接應買。杉林溪高山茶共30斤，半斤500元先搶先贏。20多件創意工坊手作包、棉T，現場挑中也是以成本價帶回家。

彰化分署表示，沒搶到的可接著化悲憤為力量，3點還有第二場，除電動機車，23多輛大廠牌自行車，包含：幼童學齡腳踏車、親子協力車、淑女腳踏車及登山腳踏車，只要大聲喊出價錢，馬上騎回家，保證不虛此行。

「123全國聯合拍賣會」，在每月第「1」週星期「2」的下午「3」點全國13個執行分署同步舉行拍賣，須攜帶身分證及現金，準時至現場參加應賣，有意參加拍賣民眾可先致電洽詢承辦人並預先登記，電話：04-7269435轉分機252找鍾先生。

(中時)