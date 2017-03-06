涉毒男女被篩出毒品反應 稱感冒服藥
第一分局民權派出所日前獲報租住大樓的1對陳姓、林姓男女涉毒，警方上門查緝，兩人趕緊戴口罩宣稱「感冒」；警方進行毒品快篩顯示兩人都吸毒，他們立即喊冤說喝了「感冒藥」，警方在屋內找到安非他命及毒咖啡包等物，通知另涉案的吳姓男子到案，他坦承持有毒品，警方將3人依法送辦。
警方日前獲報某大樓住戶傳出塑膠燒焦臭味，經派員初步勘查發現，一對剛遷入的男女行跡可疑，警方日前上門查緝，23歲的林女與29歲的陳男趕緊戴上口罩，口徑一致表示都感冒了。
警方進行毒品快篩，結果顯示兩人均有吸食毒品反應時，林女立刻喊冤表示她有喝「感冒藥」，陳男附和說：「我也有喝」，兩人直指是感冒藥水造成的反應。
警方在現場一只包包內查獲安非他命8.49克、毒咖啡包9.32克、含有安非他命成分的香煙19支等證物，林女指稱包包是另名吳姓男子所有，員警通知吳男到案時，他坦承包包是他的，但對毒品卻支吾其詞，警方訊後將3人移送偵辦。
(中時)
關鍵字：安非他命
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