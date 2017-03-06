大潭電廠環差翻案 環署：未承受任何壓力

立委質疑台電大潭電廠環差案翻案通過，環保署到底承受多少來自行政院或總統府的壓力，對此，環保署長李應元（左）6日表示，環保署未承受任何壓力。圖右為環保署副署長詹順貴。（劉宗龍攝）

面對立委質疑台電大潭電廠環差案翻案通過，環保署到底承受多少來自行政院或總統府的壓力，對此，環保署長李應元6日在立法院社會福利及衛生環境委員會表示，環保署未承受任何壓力，也未找環委關說，環評都是公正、透明，嚴格把關對環境的衝擊，絕對沒有政治力介入。

(中時)