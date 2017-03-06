扯！渣男北京地鐵辱罵強推兩女 教養差引關注

北京地鐵上男子對兩女飆罵三字經，還將兩女逼向車門，試圖趕人下車。(圖/影片截圖)

北京地鐵4日中午出現了一名17歲的青少年因不滿搭車被打擾，竟在地鐵上恣意謾罵兩名女子，除了不斷出口成「髒」之外，還搶奪女子手機，甚至出手狠狠將人推下列車。而此事在網路上引發了熱議，不僅是因為少年的蠻橫無理的行徑，不少人認為這也敲響了年輕世代的教育警訊。

從網友上傳的影片中可以看到一名穿著羽絨外套的少年，在北京地鐵10號線列車上，不斷用髒話辱罵兩名女子，從對話中可以得知兩名女子正在地鐵上推廣微信公眾號，兩人請乘客掃一下QR碼來關注她們的公眾號，藉此推廣自己的事業，雙方疑似因此起了爭議，而少年甚至還用歧視的口吻罵兩名女子：「傻X外地人」，面對這些誇張行為兩女說理也說不通，其中一名女子只好試圖用手機打給警察求助，而此舉也讓少年更加憤怒，一把搶過女子的手機，並要求兩名女子下車。

少年對兩女罵不停，還搶走試圖報警的女子手機。(圖/影片截圖)

少年發現無法將兩女罵下車，竟然出手用力將人推下列車，事後還淡定繼續玩手機。(圖/影片截圖)

這時列車抵達健德門站，少年將兩名女子逼向車門方向，要求女子立刻下車，但兩名女子因為沒拿回手機而不願下車，向男子表示要回手機就下車，但男子不但不肯讓步，還在列車已經發出警示聲要關門時，直接狠狠推將其中一名女子推下列車，而當車門關起後少年竟然一副淡然繼續玩手機。

少年誇張行徑的影片在網路上引起了公憤，紛紛用「地鐵渣男」來形容這名少年，表示無論如何都不可以不顧女子生命安全，強推人下車，這簡直是謀殺，甚至連著名歌手薛之謙也轉發了相關新聞，表示自己不畏可能引起的相關法律問題，只想透過自己的影響力來讓大眾關注這件事，之後著名音樂人高曉松也跟著轉發，大罵少年「不是人」。

著名歌手薛之謙轉發了相關影片。(圖/截自微博)

知名音樂人高曉松也跟著轉發大罵少年。(圖/截自微博)

而憤怒的網友也肉搜出影片主角是17歲的張姓少年，他的微博帳號也在事情鬧大之後，迅速將原本的暱稱改掉，之後疑似張姓少年本人用名為「你們聽前因後果嗎」的帳號發文，試圖想要向大眾解釋，起因是他多次拒絕兩名女子，但兩女仍對他死纏爛打，要求他掃QR碼，而他在將人推下車之後也將手機一起丟了出去，他並沒有侵占女子的手機，而他也不像網友說的是北京人，文末還不忘罵，像兩名女子這種推廣公眾號的創業家跟乞丐一樣，「賴著就不走了」。

疑似張姓少年用微博向大眾解釋。(圖/截取微博)

此事也引起了北京警方的注意，官方的微博上在當天晚上表示已經開始偵辦此案件，也在5日上午表示連夜查獲了嫌疑人，全案正在審理中。

警方也連夜查獲張姓少年，表示目前全案審理中。(圖/截取微博)

而整件事情也引起了社會的關注，檢討起年輕一代的教育問題，不少人表示一名17歲的少年，講出這樣汙穢、粗暴的字眼，甚至還拿出地域性的歧視議題，實在令人震驚，也讓人見識到這名少年的教養之差，更反映出了家庭、學校教育出了問題。

另外，社會冷漠的議題也因此受到關注，不少網友發現在整個影片中，沒有其他乘客起身相助兩女，僅是冷眼旁觀，甚至連拍攝該影片的女子也被撻伐，被罵怎麼注意到這件事的發生了，卻僅是坐在位置上，而據《北京青年報 》報導，拍攝女子表示，自己看不慣男生欺負女生，因此偷拍了整起事件，但自己作為女生，也不敢挺身而出。

(中時電子報)