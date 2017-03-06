8旬老翁臉紅紅 警擔心不適竟是酒駕逮人送辦

80歲老翁騎機車車速緩慢還搖搖晃晃，第四分局南屯派出所警方看他一臉紅，擔心是身體不適，攔下關心竟是滿身酒味，酒測後超標，警方通知家人到場，緩和緊張情緒。老翁承認到友人家小酌，自恃酒量很好，沒想到歲月不饒人竟醉了，依公共危險罪嫌送辦。

警方日前下午在南屯區永春路與永春東七路口執行巡邏勤務時，發現有1名老翁騎機車不但緩慢，還一路搖搖晃晃，臉部潮紅。警方擔心他身體不適，員警驅前攔查關心，詢問是否患有高血壓，沒想到，他竟一身酒氣，酒測值為0.34mg/l超標。

警方調查，高齡80歲的黃姓老翁到友人家中小酌，自恃酒量很好而多喝了兩杯，竟不勝酒力喝醉了，因心存僥倖還是騎機車返家，沒想到，卻因警方關心而露餡。警方擔心老翁年事已高，通知家人到場陪伴，先緩和他的情緒後，將老翁依觸犯公共危險罪嫌移送偵辦。

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(中時)