治療C肝後往生 食藥署籲用新藥要監測

媒體報導，有C肝患者用健保給付的新藥後不幸過世。食藥署今天表示，無法認定該個案死亡與C肝新藥有關，也呼籲其他有用藥患者，應監測不良反應，及早停藥。

C肝口服新藥於1月24日有條件給付，有媒體今天報導，根據登錄平台資料顯示，有3患者中斷用藥，其中1人疑似服用新藥引起嚴重肝毒性，不幸往生，另有患者因肝衰竭，住進加護病房。

衛生福利部食品藥物管理署下午表示，有關媒體報導國內「健保給付後使用新型C肝藥品治療通報不良反應致死」，經查全國藥物不良反應通報資料，自今年1月24日健保給付至今，接獲1件死亡通報案例。

食藥署表示，該個案已知具有肝臟損傷等相關疾病，且併用其他可能導致肝損傷藥品，無法認定死亡原因與所使用新型C肝藥品的關聯性。

治療肝病權威、基隆長庚醫院副院長簡榮南受訪時表示，健保給付的C肝新藥要靠肝臟代謝，肝功能不佳者不能使用。目前只給付能肝功能A級的患者使用，如果是B、C級，肝功能不夠用，額外代謝會增加負擔，國外曾有患者引起黃疸、死亡的個案。

簡榮南表示，但有些患者可能過去曾經短暫到B級，後來回到A級，代表肝功能在邊緣狀態，如果用了新藥，服藥當中又有短暫的肝臟發炎或黃疸，就可能又掉回B級，就會比較危險。

他說，使用新藥治療者應定期回診監測肝功能，目前健保給付新藥的患者約1300人，雖有個案有不幸往生，但「機會還是很小」。

食藥署表示，已於今年1月19日發布藥品安全資訊風險溝通表，提醒民眾及醫療人員注意，asunaprevir、dasabuvir及ombitasvir/paritaprevir/ritonavir等成分藥品具有引起肝臟毒性相關不良反應及藥品交互作用潛在風險，針對肝功能不全族群者，應更謹慎選擇用藥，並提醒病人定期回診做肝功能檢查。1060306

(中央社)