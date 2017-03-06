宜蘭百年土地公廟封金爐 縣府頒感謝狀

有百年歷史的宜蘭市竹嵩厝土地公廟日前主動封閉金爐、停燒紙錢，宜蘭縣政府今天前往致贈感謝狀，盼各廟宇效法，停燒紙錢，降低祭祀活動產生的環境問題，維護民眾生活品質。

宜蘭市民族里有間竹嵩厝土地公廟，相傳已有百年歷史，香火鼎盛。今年2月，當地地方人士基於環保，決定將燃繞紙錢的金爐封閉，避免空氣汙染。

為感謝這間土地公廟主動封閉金爐、停燒紙錢，宜蘭縣環保局長周錫福今天前往廟方，致贈感謝狀。

周錫福說，傳統民俗信仰與人民日常生活息息相關，但紙錢在焚燒的過程中，易產生大量的空氣污染物，直接影響空氣品質、危害周遭民眾呼吸道健康，希望宜蘭縣各大小廟宇能效法竹嵩厝土地公廟護環境的決心，持續漸進採用集中燃燒、減燒甚至停燒紙錢，以降低民俗祭祀活動產生的環境問題，維護民眾生活品質。1060306

(中央社)