LINE慶上市週年 形象品牌 7月進駐紐約

為紀念通訊軟體LINE在紐約證券市場上市1週年，國際卡通形象品牌LINE FRIENDS宣布將於今年7月於紐約時代廣場開設北美首個正規商場，加速進軍國際市場。

LINE FRIENDS過去已在中國大陸、日本、台灣、香港等11個國家和地區開設各種概念的商場，也曾於2014年通過開設紐約快閃店，獲得當地的極大關注。

LINE FRIENDS表示，紐約是藝術和娛樂等流行文化的中心，正在加速進軍國際市場的LINE FRIENDS計畫以紐約作為進軍北美市場的起點，鞏固作為國際卡通形象品牌的地位。

LINE FRIENDS紐約店是總面積達430平方米大型商場，位於時代廣場核心地區1515 Broadway。1515 Broadway每日來往人潮多達33萬人，即使在時代廣場也是被稱為紐約著名景點的地標建築物，也是歌劇《獅子王》的演出劇場。LINE FRIENDS日後將透過大型LED室外廣告顯露品牌資訊，吸引全世界的目光。

LINE FRIENDS表示，這次開設紐約商店既吹響了LINE FRIENDS加速進軍國際市場的號角，也具有紀念LINE在紐約證券市場上市一週年的意義。時代廣場是頂級商業圈，在這裡能夠遇見全世界範圍內最多數量和人種的顧客。

LINE FRIENDS強調，非常高興能夠成為第一個在時代廣場開設北美大型正規商場的亞洲卡通形象品牌，將以此次紐約商店作為起點，進一步走近全世界各地的顧客。

LINE FRIENDS目前已經開設73個官方及快閃商場，迎合各地區特點的差別化概念和產品，尤其受到20多歲至30多歲女性消費者的喜愛。

LINE FRIENDS還將於今年5月參加世界最大品牌授權展覽會「2017年美國拉斯維加斯國際品牌授權展」，並開設亞洲卡通形象品牌有史以來規模最大的獨立展台。1060306

(中央社)