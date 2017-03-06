屏東電纜地下化最低 蘇震清要台電改善
屏東電纜地下化比率13.8%全國最低，卻是颱風首當其衝縣市，民進黨立委蘇震清今天在立法院質詢時要求台電應把屏東縣列為電纜地下化工程的重點城市。
蘇震清今天質詢經濟部長李世光與台電董事長朱文成時表示，屏東縣的電纜地下化比率只有13.8%，全國最低。每當颱風入境時，屏東縣和台東縣一樣，都是受害最嚴重地區，許多電線桿倒塌造成斷電，民生受影響很大。
蘇震清希望台電能夠將屏東縣列為電纜地下化工程的重點城市，並且加速辦理，以減少風災時的斷電狀況，也可以提高安全性。
蘇震清表示，去年11月就曾向行政院提出書面質詢，以去年9月「莫蘭蒂颱風」重創屏東縣為鑑，要求台電在「強化配電線路防災（革刃）性計劃」將屏東縣列為優先辦理地區，以因應風災受損的嚴重程度，以及諸多重點觀光發展的需求。1060306
(中央社)
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