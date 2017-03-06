WBC將開打 大數據看好它奪冠

郭俊麟確定將是中華隊首戰以色列的先發人選。(中時資料照 林勝發 攝)

中華台北在2017 WBC世界經典棒球賽首場正式比賽，即將在台灣時間3月7日上午11:00登場，對上黑馬以色列。關於本屆賽事的分析與看點，在近期紛紛出爐。令人好奇的是，究竟從大數據(Big data)角度來看，哪一隊最具奪冠的氣勢呢？

《DailyView網路溫度計》報導，《KEYPO大數據關鍵引擎》針對本屆WBC，統計了自2016年09月05日至2017年03月03日的半年期間內，收集了來自上萬個網站頻道(包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等)，針對討論『2017世界棒球經典賽』相關文本以及網友就該議題之討論來進行分析，給出了前十名具有奪冠可能性的對伍。結果如下：

根據大數據分析，美國隊最具冠軍相？你認為呢？(圖／翻攝DailyView)

第10名：古巴

傳統棒球勁旅古巴，今年WBC沒有徵召判逃到美國大聯盟的球員，因此在投手部分將以國內聯賽的球員為主。古巴過去在開放職業球員參加的比賽中，表現都不是太好。不過因為與澳洲、中國、日本同在B組，有機會以分組前兩名的姿態晉級複賽，但是奪冠機率從大數據看來不高。

第9名：中華台北

因棒協與中職的紛爭，今年中華對少了Lamingo球員的戰力，損失不小。再加上徵召美國大小聯盟的球員不力，讓中華台北成為除古巴之外，成為另一個在本份統計之中隊中沒有大小聯盟球員的隊伍。雖然網路討論聲量高，但是奪冠機率仍低。

第8名：荷蘭

荷蘭是本屆中華台北要晉級八強中，一定得打敗的對手。陣中雖然沒有大聯盟級投手，但是打線就充滿了大聯盟級奧援，將成為荷蘭晉級的關鍵。

第7名：南韓

韓國隊今年也無法徵召到不少旅美的打擊好手，因此打擊實力不比上屆WBC。在三大左投以及完整牛棚的基礎上，打者的發揮將會決定本屆WBC韓國隊的晉級之路能走多遠。

第6名：墨西哥

墨西哥隊投手群由Yovani Gallardo領軍，11年大聯盟生涯總共拿下108勝，後援投手也有來自各大球隊的牛棚要角，實力非常雄厚。打者部分則有現效力於道奇隊的A-Gon，還有在日職打出一片天的Laird。投打陣容整齊的墨西哥，若打線能有所發揮，再加上強力牛棚的守成，有可能寫下不錯的好成績。

第5名：波多黎各

波多黎各陣中有Carlos Beltran和紅雀鐵捕Yadier Molina領軍，在加上Javier Baez、Francisco Lindor、Carlos Correa組成的內野陣線，相當具有看頭。不過投手部分除了救援投手Edwin Diaz和佈局投手的Alex Claudio外，大多在大聯盟的成績都不優異，這將是影響波多黎各能否在本屆打出好成績的變數。

第4名：日本

日本今年也同樣與中華台北一樣，遭遇徵召大聯盟球員的不順利，再加上二刀流大谷翔平因傷退賽，讓日本隊的命運顯得令人緊張。然而，日本隊向來堅強的守備、團隊速度以及戰術執行力等長處，仍讓他們不容小覷。

第3名：委內瑞拉

委內瑞拉的投手群包含Felix Hernandez、Martin Perez、Jhoulys Chacin等，還有「K-Rod」Francisco Rodriguez擔任終結者；打線部分則有Miguel Cabrera、打擊王Jose Altuve和重砲手Victor Martinez組成的強大攻擊網，教人看了都膽戰心驚。

第2名：多明尼加

多明尼加的投手群則由Johnny Cueto領軍，加上Carlos Martinez、Edinson Volquez，還有去年在大聯盟拿下51次救援成功的Jeurys Familia作為終結者；打擊者部分明星球員也一堆，包含Robinson Cano、Hanley Ramirez、Manny Machado、Jose Bautista、Nelson Cruz、Adrian Beltre，各個都曾單季擊出30發全壘打，火力相當兇猛，更勝美國！

第1名：美國

相對於過去，今年美國隊的陣容更為完整，因此除了被不少賭盤看好之外，透過大數據的角度來分析，也相當具有冠軍相。投手部分，美國隊陣中有Chris Archer、Tanner Roark、Marcus Stroman，以及Danny Duffy坐鎮；打線則由怪力男 Giancarlo Stanton 和 Buster Posey 帶領，能不能一如大數據所預期，打下頗被看好的多明尼加，台灣時間3月23日就將見分曉。

(中時電子報)