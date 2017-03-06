一周只做5天 要吃安平這家麵包店得先預訂

要吃姚碧珊的健康麵包，得提早一天下單，隔天才能取貨。（黃文博攝）

台南市安平區梧堂烘焙工作坊，是一家很有個性的手工麵包店，員工只有姚碧珊一人，她也是老闆，顧客想要吃這家店的麵包，不但每周只賣5天，還得前一天預訂才能取貨，而且價格更比其他麵包店貴兩成，如此還能每天吸引30多位顧客捧場。

姚碧珊表示，她和先生過去在安平工業區一家成衣廠工作了21年，因國內成衣廠逐漸失去競爭力，她擔心夫妻同時失業，決定另謀職業，好在她多年前有跟日籍師父學做麵包，在成衣廠上班時，即經常製作麵包與同事分享，在大家的鼓勵下，才向親戚租了安平區育平路120號的房子，當自己的工作坊，果然成衣廠在去年倒店，她的店也及時成為家裡經濟來源。

姚碧珊說，從她學會製作土司、巧克力麵包和一般麵包，就堅持不添加任何化學成分，而且有少油、少糖等特性，加上使用的添加食材，一律是季節性兼無毒的黑麥、雜糧、南瓜、地瓜、薑黃等，一開張，即獲得不少族群認同，因此她得利用周休2日到各地找食材，所以只有星期一到五營業，消費者必須前一天透過網路或電話訂購，隔天下午才能到店取貨。

梧堂烘焙坊堅持「吃健康」的無毒麵包，經營已有近2年時間，只要營業日，都會吸引30到40位消費者捧場，算是有穩定客戶群，有不少客戶都是在台南市頗有身分和地位的，雖然目前收入還不是極佳，但姚碧珊堅信未來一定會更好，她也呼籲中年失業的婦女，去學一技之長可透過網路創業，雖不能大富，但至少對貼補家用，頗有助益。

(中時)