潛艦國造胎死腹中？傳將買日本「廢鐵」翻生
台灣的潛艦國造計畫，傳出最近和歐洲諸國洽談潛艇外殼授權時窒礙重重，幾乎就要胎死腹中，因此接下來可能會以「買廢鐵」為名義，先向日本購入已封存的春潮級或是親潮級潛艦，之後再由美國組裝。
由於台灣打算仿製荷蘭「威爾頓˙費諾德」造船廠製作的劍龍級潛艇外殼，但該廠已經不在，香港《亞洲週刊》指出，美國軍方因而在去（2016）年10月訪台時，詢問軍方該外殼專利是屬於船廠或荷蘭政府，且明白表示，若是台灣無法獲得授權，未來他們就沒辦法提供相關設備與作戰系統。
因此，海軍與台船組成的潛艇小組於2月初前往荷蘭，但獲得該國政府授權的船廠表示，當年賣潛艇給台灣是政府對政府，所以外殼專利屬荷政府所有，現在不可能透過船廠對船廠的形式賣給台灣；之後，小組又轉往義大利、德國與英國談專利授權，但通通被拒絕。
在歐洲屢屢被打槍後，因為美日台三方都打算聯合起來圍堵中國大陸，於此前提下，潛艦國造最終可能得向日本購買封存潛艦，再透過美方組裝來完成，但究竟能否如願，還有待觀察。
(中時電子報)
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