高雄高工學生拍攝微電影 不當黑手要考人文科系
高雄高工學生因拍攝雄中自衛隊微電影，而發現工科嚴謹邏輯訓練之外的藝文自我，萌生捨工科就文學藝術的念頭，他們的決定顛覆技職學生註定要黑手的宿命，朝著藝文之路前進築夢。
黑手學生懷抱夢想闖出藝文一片天，他們不是第一人，雄工校友、國寶級導演郭南宏是先行者，他也是高雄市電影文化推動發展計畫之「劇本創作研習班」的講師，對學弟們有著莫大的鼓舞意義。
雄工電腦機械製圖科三年級學生楊崇侑、鄭啟豐、黃廷睿與電子科陳志翰，因對電影有興趣而組成團隊，拍攝「228事件七十周年紀念活動之英雄返校─雄中自衛隊出巡影片」遊行活動宣傳微電影。
對這段史實完全陌生的4人從蒐集資料開始著手，並訪談很多老師，完整瞭解事件始末，自身也彷彿墜入時光隧道，重回當年雄中雄女雄工雄商前輩的足跡裡，去還原史實，要讓外界看見「只為了保護那些需要被保護的人」的純真赤子之心。
擔任導演的楊崇侑是劇本創作研習班的班代，有拍攝微電影並獲得佳作的成績與經驗，但籌拍這部影片時，仍因各項條件都很缺乏，議題又受注目的因素下面臨壓力，團隊攜手合作下，終於突破瓶頸。
影片殺青不是任務結束，而是他們發現自我興趣的開始，楊崇侑覺得所學並非興趣，未來要選擇藝術類校系，想要拍更多微電影來呈現社會萬象。
鄭啟豐也因而更加確認文學是他未來的方向，積極鑽研文學，以國文學系為他努力的方向。擔任編劇的陳志翰覺得經過這番摸索後，音樂與攝影才是他的最愛，決定要捨理工轉考藝術類科，因為音樂和攝影的渲染力，令人心醉，更能取代語言的傳播，直接與心靈溝通。擔任主要演員的黃廷睿，選擇繼續走工科的路，但這段經驗日令他看見歷史的軌跡，也充實了人文素養。
對於這段畢業前的奇妙旅程，他們引用電影《破風》裡的台詞：「做一些別人覺得不應該做的事，人生就不一樣」做為學習的終點也是起點。
(中時)
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