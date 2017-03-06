欠20萬車債 退伍職軍當蜘蛛人行竊落網

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我要評比

李姓男子當起「蜘蛛人」攀爬大樓闖空門，過程被監視器錄下。（柯宗緯翻攝）

李男得手20多萬財物，辯稱是要償還車貸。（柯宗緯翻攝）

高雄市40歲李姓退伍職軍，積欠20萬車債，2月底扮演「蜘蛛人」，攀爬三民區大樓外牆，闖入4樓偷走金飾、現金等20多萬財物，警方循線於4日逮補到案，他一度否認涉案，後來坦承買中古車欠債未還，警方懷疑另涉他案擴大追查，訊後依竊盜罪送辦。

(中時)