高市聽障司機開公車 暖心網友PO網鼓勵

聽障人士陳坤雄參加勞工局職訓，一圓當公車司機夢想。（柯宗緯攝）

48歲聽障人士陳坤雄，原本四處打零工，但憧憬大客車駕駛工作，報名勞工局「大客車駕駛培訓班」，1年多前，獲東南客運賞識錄用，他不因身障自卑，反倒以服務熱忱贏得乘客讚賞，網友PO網肯定其專業，希望大眾多點鼓勵。

陳坤雄早期做過麵包、挖隧道工人、還當割草工「墓仔埔也得去」。他喜歡服務群眾，夢想當公車駕駛，參加勞工局「大客車駕駛培訓班」結訓後，積極投履歷，熟記面試的客運公司公車路線及站名，但遲遲等無回應，甚至遠赴台中應徵公車司機，也未獲錄取。

後來在就服員協助，獲東南客運任用，擔任市區公車駕駛長，月收入4、5萬。然而，起初因聽力受損及口語腔調，乘客聽不懂他說什麼，還被誤以為是日本人，遭到客訴。他說，幸好透過博愛職業技能訓練中心「職務再設計」專案，獲得新式助聽器補助，如今克服障礙，工作較上手。

「我是有聽障手冊的駕駛，若有服務不周，請多見諒。」東南客運在他駕駛的248路公車上張貼公告，日前有網友搭乘其公車，上網分享感想，司機通過專業考試任職，「希望大家不要去質疑他開車是否安全，並給這位司機多一些鼓勵與加油。」

訓練就業中心主任陳石圍表示，106年失業者職業訓練課程3月起招生，包括「電腦、兒童課後照顧、行動管家、大客車駕駛培訓」等22班，歡迎電洽07-7330823轉202至209，或上網查詢課程。

(中時)