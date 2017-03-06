大林蒲遷村普查今展開 最快3個月完成
高市小港區大林蒲遷村意願普查今天正式展開，普查員挨家挨戶針對沿海6里20歲以上人口普查，但民眾仍霧煞煞，更有人質疑「問假的」。民政局說，將加強溝通，普查預計最快3個月完成，結果做為遷村與否參考依據，再以專案提報中央。
去年11月行政院長林全與高雄市長陳菊親臨大林蒲，與地方進行遷村議題座談，會中決議今年展開遷村意願普查。今是普查首日，民眾一知半解，擔心就此決定去留命運，普查員耐著性子逐一解釋「結果僅供參考」。
普查內容提及3項遷村方案，包括現金方案：一次領取補償費及額外救助金；土地方案：補償、救濟金，換算集體遷村地點換購土地，再由民眾自行興建；大樓方案：補償、救濟金換購政府興建集合式住宅大樓。
鳳興里長洪富賢質疑，普查機制有瑕疵，未能明白告知百姓遷村方案，且遷村後原址作何用途，迄今政府說不清楚，要是繼續增加汙染，大林蒲人無法接受。
里民直言，遷村議題是政府提出的，卻形塑「我們是吵要糖吃的孩子」，對大林蒲人相當不公平。71歲鳳興里民許正祥說，遷村是萬不得已，總不能讓我們揹負債，希望「一坪換一坪」，但遷村曠日廢時，恐怕等不到那天。
民政局在大林蒲活動中心成立普查辦公室，由6名里幹事、14位助理展開地毯式普查，受訪戶約1萬1000戶。民政局表示，將趁普查員調查時加強溝通說明，結果為參考依據，目前進度因故延遲，最快3個月完成，再提報中央。
(中時)
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