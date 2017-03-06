三月初春 巴克禮公園櫻花綻放
南市東區巴克禮櫻花公園的日本河津櫻開花了，令人驚艷！而隨著天氣逐漸回暖，台南市街頭行道樹亦接踵報春，東豐路上的木棉花、北門路光武里活動中心前的洋紅楓鈴木…均鮮艷盛開。屬於市府「園丁」的工務局，欣喜街道樹枝頭相繼展現百花獨特的風采，讓台南市成為名符其實的花園城市，美不勝收。
工務局表示，延著巴克禮公園與崇明國小的小徑，一路即可看到木棉樹梢上開著紅橘色的花朵挺立迎賓，若遇上它旋轉掉落，又是另一番風情；走進巴克禮櫻花公園，在該局用心照顧下，櫻花開花的成果一年比一年豐碩，吸引民眾奔相走告前來賞櫻，不用舟車勞頓就能在台南市區欣賞到櫻花；另外，巴克禮公園夢湖轉紅的落羽松，展現獨特的歐風景色，也成為吸睛的焦點。
此外，東豐路上的木棉樹枝頭也綻放不少火紅的木棉花，與鄰居小葉欖仁初冒新芽成強烈對比，一綠一紅的，美不勝收，而路口幾棵的洋紅楓鈴木也花開燦爛，為偌大的東豐路點綴一抹繽紛；北門路二段上，幾株洋紅楓鈴木也朵朵盛開，耀眼奪目。
初春的三月是活力、熱情的，工務局歡迎民眾休閒之際好好欣賞台南這座花園城市的花漾美景，但也呼籲民眾，請務必注意行的安全。
(中時)
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