蔡其昌擘畫願景 催生中部電力博物館

中部電力博物館多年前「胎死腹中」，立院副院長蔡其昌（立者）邀相關單位共同擘劃願景。（陳淑娥攝）

中部電力博物館多年前「胎死腹中」，立院副院長蔡其昌邀相關單位擘劃願景。（陳淑娥攝）

中部電力博物館多年前「胎死腹中」，6日由立院副院長蔡其昌再度催生，與相關單位共同擘劃願景，鎖定台中港特定區計畫港埠專用區內「觀光遊憩專業區」，粗估經費約5億元，屆時可望發揮群聚效應，串聯打造海線的觀光旅遊藍帶。

台灣需要一個電力博物館！蔡其昌邀台電、市府及台中港務公司協調開會，市議員王立任、楊典忠也共同出席；蔡其昌指出，台中市是台灣最多電量的供給處，最適宜在海線興建電力博物館，對地方的回饋，包括教育、旅遊及電力知識的增長，會有很大助益。

蔡其昌表示，中部電力博物館若爭取設置成功，未來將有海洋生態館、電力博物館、高美溼地、購物商場及梧棲魚港，全部旅遊量體會有相當大的旅遊商機與經濟效益，可以連結串接起海線的旅遊藍帶，帶動整個地方的觀光發展。

2010年電力博物館計畫因故胎死腹中，如今將重啟計畫，電力專區也變更為觀光遊憩商業區，全部占地約90公頃，電力博物館擬坐落觀光遊憩商業區，且位於正在興建的海洋生態館旁，未來將能發揮群聚效應。

針對電力博物館的設置，台電及港務公司表示願意全力配合且樂觀其成；市府經發局建議納入綠建築指標、及低碳排建築為主體之考量設計，近期內將作完整妥善的建設計畫。

(中時)