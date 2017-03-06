被嗆「爸媽是明星了不起喔」宋達民女兒回家哭
宋達民與洪百榕是演藝圈模範夫妻檔，兩人結婚近13年，育有一對子女，一家四口家庭生活和樂，夫妻倆也時常在臉書分享生活大小事，很受網友歡迎，不過夫妻倆今（6日）卻透露，女兒「寶妹」回家後卻在哭泣，一問之下才知道寶妹和同學發生嫌隙，還曾被嗆「爸媽是明星就了不起喔！」
寶妹個性鬼靈精怪、外型俏麗，常吐露驚人之語，讓她很受歡迎，不過今寶妹放學後卻說要自己靜一靜，後來被宋達民夫妻發現她獨自在哭泣，一問之下才發現，原來寶妹和同學不合，她還曾被嗆「爸媽是明星就了不起喔！」宋達民得知事情來龍去脈後，儘管當下憤怒，仍慢慢安慰女兒、陪她聊天並聽她說明。
寶妹哭了半小時後，被問到「妳想要爸爸媽媽怎麼做？」結果寶妹說：「其實也沒有...我自己好像也有要改進的地方...」，原來在寶妹大吐苦水的過程中，不僅情緒釋懷也調整心態，讓宋達民大讚：「她往前邁進了一大步！給寶妹掌聲鼓勵鼓勵」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。