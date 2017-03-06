被嗆「爸媽是明星了不起喔」宋達民女兒回家哭

宋達民發現女兒回家哭，一問之下才知道寶妹和同學發生嫌隙。（圖／取材自宋達民和洪百榕愛的粉園臉書）

宋達民與洪百榕是演藝圈模範夫妻檔，兩人結婚近13年，育有一對子女，一家四口家庭生活和樂，夫妻倆也時常在臉書分享生活大小事，很受網友歡迎，不過夫妻倆今（6日）卻透露，女兒「寶妹」回家後卻在哭泣，一問之下才知道寶妹和同學發生嫌隙，還曾被嗆「爸媽是明星就了不起喔！」

寶妹個性鬼靈精怪、外型俏麗，常吐露驚人之語，讓她很受歡迎，不過今寶妹放學後卻說要自己靜一靜，後來被宋達民夫妻發現她獨自在哭泣，一問之下才發現，原來寶妹和同學不合，她還曾被嗆「爸媽是明星就了不起喔！」宋達民得知事情來龍去脈後，儘管當下憤怒，仍慢慢安慰女兒、陪她聊天並聽她說明。

寶妹哭了半小時後，被問到「妳想要爸爸媽媽怎麼做？」結果寶妹說：「其實也沒有...我自己好像也有要改進的地方...」，原來在寶妹大吐苦水的過程中，不僅情緒釋懷也調整心態，讓宋達民大讚：「她往前邁進了一大步！給寶妹掌聲鼓勵鼓勵」。

(中時電子報)