因搶奪、毒品遭通緝 情侶檔就逮後還揹4罪嫌

因搶奪、毒品遭通緝的情侶檔，緝捕到案後還揹著4條罪嫌。（陳淑娥翻攝）

在彰化因搶奪遭通緝的毒鴛鴦，去年在大甲區涉竊車並棄車於清水，大甲警方2日在西屯區逮捕吳、郭情侶檔，起出重達47公克海洛因，2嫌依搶奪、毒品通緝緝捕到案及依違反毒品、竊盜、偽造文書、侵占等4罪嫌移送法辦。

大甲警方表示，43歲吳姓男子夥同35歲郭姓女友，去年6月在大甲區日南偷竊一部贓車，後來棄置於清水遭警方尋獲，不過2人卻已逃之夭夭，清水承辦員警陳明鴻為揪出情侶檔費盡心思，12月底，陳雖調至大甲警分局，仍鍥而不捨調查案情，最後查出位於西屯區忠義街出租處，直搗2人愛巢逮捕鴛鴦通緝犯。

警方指出，吳姓情侶檔平日無所事事並有毒癮，目前代步的自小客車為租賃車輛，竟涉嫌侵占拒不歸還，並懸掛變造車牌，躲避租賃公司及警方查緝，警方於租屋處起出47.32公克海洛因、大麻3.34公克、2面失竊車牌、2面變造車牌等贓證物。

警方表示，吳男及郭女之前因搶奪及毒品罪嫌，遭彰化地檢署通緝，但仍毫無悔意到處犯行，訊後將2人依搶奪、毒品通緝緝捕到案及依違反毒品、竊盜、偽造文書、侵占等4罪嫌移送法辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)