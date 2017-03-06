電價10月再談 審議會先看台電超額盈餘
新版《電業法》上路後，新的電價公式還沒出爐，經濟部能源局局長林全能今（6）日表示，電價審議會10日首次會議不會檢視電價，最快要等10月。電價審議會首次會議將聚焦成員名單和組織章程，並計畫討論用於電價穩定基金的台電2016年超額盈餘。
經濟部長李世光今赴立法院進行業務報告並備詢，面對多位立委關切用電議題，重申今年不會缺電，並拍胸保證民生用電價格不會漲。
現行電價公式試行2年屆滿，有待電價審議會通過新的電價公式。林全能說，目前電價審議會還沒成立，成員名單已呈報經濟部並通過，預計10日會議首次討論組織章程跟電價公式。而台電去年決算的超額盈餘金額，也將是當日會議討論的另一重點。
針對電價議題，林全能表示，因電價公式還沒出爐，10日電價審議會不會討論。按照能源局計畫，新的電價公式初步版本6月對外公布，經各方意見充分討論後，最快10月就成本面檢示電價。
(旺報)
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