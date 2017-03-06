開賭場抽頭養2孫 7旬嬤遭帶走令人鼻酸
「警察叔叔求求你，別帶走我阿嬤！」台中市70歲林姓阿嬤被人檢舉賭博，警方查扣麻將一副、賭資550元另賭客4人；當警察要帶走阿嬤時，其4歲女童急幫阿嬤求情；阿嬤表示，因丈夫過世，兒子媳婦入獄服刑，獨自撫養2個孫子才在家開賭收取抽頭金，阿嬤以賭博罪遭移送，但女童童言童語，卻令聽聞者鼻酸。
警方表示，日前接獲有人檢舉民宅內打麻將妨害安寧，處理員警前往查緝林姓阿嬤家，發現她獨自撫養2孫，家裡非常凌亂，屬於弱勢家庭，一併將4歲、13歲孫及林姓阿嬤3人一同帶回派出所，未料女童因環境陌生想回家竟放聲大哭吵著要阿嬤抱抱，讓員警們聽了好心疼。
據警方了解，女童父母都因案入獄服刑，女童阿嬤不願孫女跟著媽媽進入監所，因此擔起撫養4歲孫女與另名13歲孫子的責任，相當辛苦；阿嬤供稱，自己年老體衰，從事其他工作有困難，因此在民宅提供場地讓賭客打麻將，收取一圈200元抽頭金，為了嬤孫生活不得已才撩下去，處境堪憐。
(中時)
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