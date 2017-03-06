黨產會：婦聯會還款政府不影響聽證調查
婦聯會今天表示將捐款新台幣160億元給衛福部做長照。行政院不當黨產處理委員會表示，婦聯會資產若為不當取得的財產，還給政府符合黨產條例，但不影響聽證與調查的進行。
黨產會調查中華民國婦女聯合會是否為國民黨附隨組織，以及其資產是否為不當取得，婦聯會主委辜嚴倬雲日前表示，婦聯會是政府的附隨組織，不是政黨的附隨組織，將捐出280億元做公益。
婦聯會今天下午發函衛生福利部，表示將捐助160億元響應政府長期照護的政策，期盼專款專用。
黨產會發言人施錦芳表示，如果婦聯會有不當取得的財產，當然要還給政府，因此捐回給政府部門符合黨產條例，將會與相關政府部門進行了解。
施錦芳說，但是根據婦聯會104年財報，現金存款就有360幾億，還不含房地產，究竟有多少資產屬於不當取得的財產，仍待調查認定。黨產會4月將針對婦聯會舉行聽證會，捐贈行為不影響聽證與調查的進行。1060306
(中央社)
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