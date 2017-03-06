錯過理監事投票 農會代表告酒友涉拘禁
苗栗縣通霄鎮農會理監事選舉雖已告一段落，不過75歲李姓會員代表今天卻前往苗栗地檢署按鈴申告，控訴被高姓男子以喝酒為由載離住家並遭到拘禁，讓他無法前往投票。
苗栗縣基層農會理監事選舉於2日舉行，李姓會員代表當天未能及時到場投票，今天在女兒和律師陪同下，前往苗栗地檢署按鈴申告，指控高姓男子1日佯稱要請客喝酒，於喝酒期間以不明方式讓他陷入昏睡，又把他載到汽車旅館拘禁，2日清醒後要求返家，不料，高男竟載著他到南庄山區遊晃。
通霄鎮農會總幹事遴聘之爭，有現任總幹事許道坤與職員徐學承兩方人馬角力，2日理監事選舉投票，由前鎮長徐永煌力挺的徐學承以5比4席理事支持掌握優勢。
李姓老翁指出，高男明知他的支持人選，才刻意不讓他前往通霄鎮農會行使選舉理監事之職務；李翁的女兒看到父親情緒激動、不斷顫抖，更憤憤不平表示「爸爸連家都不敢回」，希望透過提告還給父親一個公道。
至於高姓男子得知被控告涉嫌違反農會法以及妨害自由等罪嫌，則驚訝喊冤「我哪有可能這樣做」，認為李姓會員代表「胡亂指控」，希望檢察官查清楚，還自己清白。1060306
(中央社)
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