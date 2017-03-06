樂天超市大陸關4家店後 又被臨時查封
南韓樂天集團捲入中韓之間的終端高空防衛系統（THAAD）部署爭議後，已有江蘇常州和遼寧丹東4家超市關閉，其他多家店也以消防檢查之名陸續遭「臨時查封」。
路透社今天報導，樂天集團發言人6日表示，樂天瑪特在中國大陸遼寧丹東、江蘇常州和其他兩個地方的4家超市被檢查後關閉了，並未透露原因。今年1月份統計資料顯示，樂天瑪特超市在中國大陸還有115家店。
而根據新華網，安徽淮南的樂天超市也因消防整治被臨時查封，這一波被檢查的還有其他企業。安徽官方稱，這是為了吸取2月5日這將天台重大火災教訓所做的專項治理，但網友留言中不乏認為這是「把執法作為打擊工具」。
報導指出，樂天是南韓第5大企業，中國大陸是其最大海外市場，自1994年進軍中國市場以來，樂天在大陸市場已覆蓋零售、旅遊、石化、金融、製造、食品、建設、服務等多個領域。1060306
(中央社)
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