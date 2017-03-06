科法所律師公會攜手 開創實務教育新局
雲林科技大學科技法律研究所與台中律師公會，今天簽署合作備忘錄，由律師公會無償提供實習名額，建立產學合作關係，開創法學教育的學術與實務結合新局。
雙方簽署儀式，由雲科大校長楊能舒、科技法律研究所所長蔡岳勳、台中律師公會理事長吳梓生及各界共同見證。
雲科大校長楊能舒表示，追求國際化與專業化，是科法所一貫的教育宗旨，以精進研究生的專業能力與競爭力，並符合高度競爭下法學專業服務市場的需求，科法所與台中律師公會的簽署合作，是具體實踐的印證。
科法所所長蔡岳勳指出，創所以來秉持實務與理論結合的特色課程，培養出科技法律界的專才，展現畢業生的專業能力，獲得企業與各界好評。
他指出，科法所與台中律師公會及其他實務界的合作，要求研究生在畢業前必須實習法律實務，以強化法律專業，有別於傳統法律教育，為法學教育開創新局。
雲科大感謝台中律師公會無償提供科法所研究生10個名額以上的實習機會，展現積極弘揚法治教育與專業傳承的精神，也代表學術界與法律實務界攜手合作，從法學教育做起，為建設台灣司法的革新奉獻心力。
雲科大科法所陸續將於3月8日與彰化地方法院、20日與雲林地方法院檢察署、4月17日與雲林地方法院等簽署合作備忘錄，建立專業實習網絡，研究生必須在律師、法院、檢察署等完成實習才能畢業，以彰顯台灣同類型科技法律研究所的創舉。1060306
(中央社)
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