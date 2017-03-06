漆藝家彭坤炎獲日頒獎 竹市議長祝賀

台灣漆藝家彭坤炎以漆藝作品「波響」榮獲日本第二十四回漆之美展文部科學大臣賞，今天他帶著這份榮耀拜訪數十年好友、新竹市議長謝文進，分享這份喜悅。

台灣漆藝家彭坤炎，以漆藝作品「波響」榮獲日本第二十四回漆之美展文部科學大臣賞，成為日本漆之美展24年來第一位得獎的「外國人」，是台灣之光、也是新竹之光。

出生新竹市南寮地區的彭坤炎14歲就從事唐木家具（摺漆）塗裝工作，在台灣還是代工王國的時候，見證家具業的興盛，但如同許多夕陽產業一樣，台灣家具業後來也面臨產業外移、逐漸衰敗沒落。

彭坤炎面對如此大環境，將「技術變藝術」，開始鑽研漆藝作品，大量研讀漆藝品相關資訊，並在世界各地觀摩學習交流，展開他的漆藝人生，加上自創的堆漆技法，費工耗時，一件作品往往要花上10個月，甚至1年以上才能完成。

彭坤炎此次以漆藝作品「波響」獲獎。他分享，因小時在南寮海邊長大，常在岸邊欣賞海的波濤洶湧，該作品的靈感是來自於這樣的兒時記憶，以堆漆的技法、耗時1年完成，目前「波響」正在日本東京明治神宮文化館的寶物展覽室展出。

彭坤炎說，他的漆藝堆疊法有別於日本的技法，日本人的堆疊是一層一層的上漆，他則是捨棄胚體，直接用漆堆疊成胚體。

謝文進則說，他與彭坤炎是認識數十年的老朋友，此次獲悉其作品得到日本青睞，獲頒文部科學大臣賞，直呼是新竹之光、台灣之光，也盼能繼續創作漆藝作品，讓台灣能藉此被世界看見。1060306

(中央社)