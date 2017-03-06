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高雄大遠百攜手做環保，化妝品空瓶回收送好禮。（柯宗緯攝）

不要化妝品空瓶，你會怎麼處理？高雄大遠百發起環保行動，3月7日至13日，推出「遠百愛的串連-讓愛更美麗」化妝瓶空瓶回收換好禮、資源回收教育宣導車及資源回收講座等系列活動，歡迎民眾一起「環保愛地球‧你我一起來」，為環境保護盡一份心力！

高雄大遠百為期一週的「遠百愛的串連-讓愛更美麗」空瓶回收換好禮，活歡迎民眾持HAPPY GO卡及館內化妝品正櫃正貨空瓶10個，即可至九樓客服中心兌換由高雄市環境保護局所提供的「台塑生醫洗寶環保洗潔精500g」乙瓶，每人每日每卡限兌換2瓶，限量500瓶送完為止。

高雄市環境保護局也呼籲大家一起為保護環境盡一份心力，活動期間除了回收化妝品空瓶換洗潔精外，將於3月11日上午11點至下午5點，特別安排資源回收教育宣導車於高雄大遠百一樓廣場舉辦回收活動，現場僅回收廢乾電池、廢光碟片、照明光源，每一公斤兌換乙份宣導品；褐色玻璃瓶每三公斤兌換乙份宣導品，歡迎民眾踴躍參與！

高雄大遠百表示，早春彩妝延續秋冬多彩的色調，大膽迎接絢麗亮眼的妝容，挾著彩妝新品魅力，除了舉辦彩妝發表會，SKII也特別推出尊寵護膚會及滿額禮回饋；ESTEE LAUDER、CLINIQUE、SKII、ORIGINS也共同推出新客募集專案，凡消費滿額即可獲贈精美好禮。

春季限定色彩像是shu uemura 活力新肌彩妝組原價5215元，特價優惠只要2880元；LANCOME超輕盈UV加倍防護特惠組原價5760元，特價優惠只要3900元即可輕鬆擁有。另外，活動期間加入高雄大遠百LINE@生活圈，還可參加抽獎活動，凡加入即有機會抽中「蕾莉歐-玫瑰精油美顏活膚霜5ml」歡迎大家來試手氣拿好禮。

(中時)