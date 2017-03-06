男路邊拾獲8萬現金 警過濾百部車找到失主
「錢誰掉的？」台中市50歲葉姓男子日前在太平區長億六街路邊發現近8萬元現金，驚訝這麼大筆錢，遺失人一定非常著急，於是在路邊等了將近1小時卻「等無人」，並送至太平派出所報案，員警循線找到陳姓男子，陳開心地說，當天送貨收款地點太多不知掉在何處如今能尋回，感謝葉男拾金不昧及警方熱心協助。
葉男表示，當時只見一大疊東西在路邊，他剛好步行經過，發現竟然全是白花花的鈔票，因為不是小數目，心想掉錢的人一定很著急，趕緊連絡派出所協助處理。
但是沒有任何包裝只有現金，也無任何證件，該怎麼找人，機靈員警沿線針對該路段調閱監視器，近半個月不放棄的比對，過濾百部車輛，鎖定約30輛汽、機車清查，員警還至附近民宅透過好心屋主提供之監視器，終於發現該筆現金是從陳姓男子駕駛之自小客車上掉落的，經警方確認身分後通知男子前來認領。
葉男拾金不昧，也讓陳男原本要交回公司的貨款成功尋回，順利交到老闆手上，陳男到派出所後表示自己是公司的總務，當日要到好幾個客戶那收取貨款，一收到貨款就放在背包內，匆忙之間裝貨款的信封不慎將錢掉落地上而不知覺，本來以為要賠上他2個月的全部薪水，如今尋回，非常感動。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。