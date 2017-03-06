男路邊拾獲8萬現金 警過濾百部車找到失主

陳男（中）感謝拾金不昧的葉男（左二）及警方熱心協助讓他尋回遺失貨款。（張妍溱翻攝）

「錢誰掉的？」台中市50歲葉姓男子日前在太平區長億六街路邊發現近8萬元現金，驚訝這麼大筆錢，遺失人一定非常著急，於是在路邊等了將近1小時卻「等無人」，並送至太平派出所報案，員警循線找到陳姓男子，陳開心地說，當天送貨收款地點太多不知掉在何處如今能尋回，感謝葉男拾金不昧及警方熱心協助。

葉男表示，當時只見一大疊東西在路邊，他剛好步行經過，發現竟然全是白花花的鈔票，因為不是小數目，心想掉錢的人一定很著急，趕緊連絡派出所協助處理。

但是沒有任何包裝只有現金，也無任何證件，該怎麼找人，機靈員警沿線針對該路段調閱監視器，近半個月不放棄的比對，過濾百部車輛，鎖定約30輛汽、機車清查，員警還至附近民宅透過好心屋主提供之監視器，終於發現該筆現金是從陳姓男子駕駛之自小客車上掉落的，經警方確認身分後通知男子前來認領。

葉男拾金不昧，也讓陳男原本要交回公司的貨款成功尋回，順利交到老闆手上，陳男到派出所後表示自己是公司的總務，當日要到好幾個客戶那收取貨款，一收到貨款就放在背包內，匆忙之間裝貨款的信封不慎將錢掉落地上而不知覺，本來以為要賠上他2個月的全部薪水，如今尋回，非常感動。

(中時)