八德警眼尖　攔查2毒蟲

警方眼尖把兩毒蟲攔下。（葉臻翻攝）

八德分局大安派出所警員張健達、陳偉嘉，昨天下午2點多巡邏時，在八德區和平路991巷口看見23歲的廖男和21歲的許男行跡詭異，上前攔查後，在有毒品前科的廖男身上起獲出10包重15.47公克的K他命，和8包重81.33公克的毒咖啡包，許男身上則被起獲出13包重20.9公克的K他命，訊後被依毒品罪嫌移送法辦。

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(中時)