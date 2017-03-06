喝薑茶能驅寒！但不是人人都適合
受到鋒面及濕冷空氣影響，全台各地降雨機率偏高，中央氣象局表示，中部以北都有雨，東半部到星期五前水氣多，11號到15號也都有可能降雨，也就是說，北部東部一連十天可能都看不到陽光。面對濕濕冷冷的天氣，讓你手腳冰涼、身體發冷嗎？趕快來喝杯薑茶，有效驅除體內寒氣。
身體感覺冷時，或經常手腳冰涼的人，可以喝一點薑茶驅寒，只要喝一口熱薑茶，就能讓口中溫度上升，擴散到脖子、肩膀、手臂，甚至上背部。不但能讓身體溫暖起來，也能舒緩疼痛的感覺。最好喝完之後起身動一動，保暖效果更好。
不過，薑茶不是人人都適合喝，感冒的人請特別注意，若是受風寒引起寒咳，鼻涕痰液清稀，可喝薑湯、薑茶來散寒止咳。不過，如果有喉嚨紅腫疼痛等發炎現象時，不宜吃薑。
黑糖（紅糖）薑茶
材料： 黑糖10g（也可用紅糖）、生薑4片。
作法： 將500ml水煮滾後加入生薑4片，轉中火煮5分鐘，加入黑糖調勻即可；也可用燜燒保溫罐加入滾水悶泡生薑片15分鐘，再加入黑糖調勻。
小叮嚀： 冬天容易手腳冰冷或正逢月經經期的女性，可以使用較辛熱的老薑；但若平常容易口破、便秘上火的女性，則建議用生薑。
不只能暖身 更有助緩解噁心、嘔吐
在冷颼颼的冬天喝碗熱呼呼的薑茶，能驅寒保暖。薑的另一個神奇功效就是能防暈止吐。薑根裡的生薑醇和薑烯酚成分，可緩和胃蠕動的頻率，具有止吐效果，是天然的暈車藥。隨身攜帶一瓶磨碎的生薑汁（連渣），一感到頭暈不適，就含一些薑汁及渣在口中，減緩動暈症的症狀。利用生薑搗碎，敷貼在肚臍上也有效果。孕婦如有孕吐不舒服症狀、女性在月事期間有嘔吐或寒性體質的經痛、或是癌症病人化學治療後想嘔吐，可含一片烤過或川燙過的薑片緩解不適。
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(中時電子報)
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