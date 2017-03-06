金光劍獅 另類「一例一休」

蔡姓家人擔心劍獅無人照看，決定先行收起。（黃文博翻攝）

安平是劍獅的故鄉，而位於中興街的金光劍獅是尋找劍獅的必經之處。除了緊臨台南市流傳三百多年的荷蘭地道傳說地點梳妝樓。再加上劍獅所有人蔡銘勝老先生與劍獅的境遇，不僅僅具有鄉野傳奇的特殊性，而且來龍去脈非常完整，再加上金光搶眼，一直是劍獅參訪導覽教學行程中，極受遊客歡迎喜愛的知名劍獅之一。

最近有帶團參訪的導覽解說老師驚訝的發現，金光劍獅不見了，且金光劍獅所在的蔡宅屋門緊閉。因無處詢問，只好通知並詢問安平區公所，後來才知道年代久遠的蔡宅，預計近期整修，暫時無人居住。蔡姓家人擔心劍獅無人照看，決定先行收起，待整修完畢後，再看情況讓劍獅繼續扛起鎮宅辟邪的任務。

民俗學者表示，大部份辟邪物如劍獅的安置，是有其宗教儀式與使用期限的。多半在安平的房舍毀損時，辟邪物才完成守衛任務，而功成身退，回歸其神格本位。但在安平多年推廣劍獅文化有成，除了劍獅本身具有民俗上鎮宅威能外，大部份家有劍獅的屋主，相當愛護自家劍獅，甚至以家有劍獅為榮。

之前即有老宅翻修時，整面牆壁打除重建，刻意留下劍獅舊牆，耗工費時只為保留劍獅的例子，而像蔡家這樣收起劍獅，待屋成後再掛出者，也是安平保存劍獅文化的共識與表現。

安平區長賴青足表示，劍獅是安平的代表物，為了讓更多民眾能加入發揚劍獅文化行列。期望透過各界的努力，以「定位」、「保存」、「推廣」、「傳承」及「文創」作為推動策略，將古老劍獅保存下來，更讓劍獅從傳統老文物蛻變為特色文創商品。這次蔡宅因整修而讓全年無休的劍獅也暫時放下鎮宅守衛的任務，休假去了，算是意外的搭上「一例一休」的政策。

(中時)